Комік Андрій Молочний розлютив мережу згадками про фашистів

Чим сьогодні займається зірка українського Сomedy Андрій Молочний, який опинився в центрі скандалу через свою заяву про фашистів в Україні.

Свого часу Молочний був одним із найвідоміших українських коміків. Зокрема, популярність зірці приніс "Дует імені Чехова", який Андрій створив разом із іншим коміком із України, Антоном Лірником, у 2006 році.

Потім, через два роки, на українському телебаченні з'явилося нове скетчшоу "Файна Юкрайна", генеральним продюсером якого став Молочний. Рейтинги гумористичної передачі радували високими цифрами, а проєкт проіснував до 2011 року.

Паралельно Антон і Андрій продовжували виступати разом, тому несподівана новина про завершення роботи "Дуету імені Чехова" у другій половині 2016 року шокувала багатьох шанувальників.

Однак, як виявилося, звістка здивувала не тільки фанатів, а й напарника Молочного – Антона Лірника. Тоді комік зізнавався:

"Дует імені Чехова" більш не функціонує! Причому вже давно. Смішно, що концертний директор "Дуету" ще минулого тижня продавав нас на корпоратив. Отже, не я один дізнався про закриття колективу сьогодні вранці, з Інстаграму".

У 2016 році Молочний повернувся на "Сomedy Club" з новим проєктом, який отримав назву "Апетитні пампушки".

У 2017 році Андрій взяв участь у зйомках комедії "Zомбоящік", в якому були задіяні резиденти Сomedy Club і актори рейтингових проєктів телеканалу "ТНТ" – Андрій Гайдулян, Настасья Самбурська, Станіслав Ярушин. Прем'єра стрічки відбулася на початку 2018 року.

Зараз Андрій Молочний багато часу проводить з родиною, вважаючи за краще триматися подалі від публічності. Також комік веде сторінку в Instagram. Правда, оновлює її не так часто – останнім часом на акаунті Андрія лише зрідка з'являються нові публікації. Ба більше, здебільшого у на рідкісних світлинах зображена їжа, природа або архівні кадри.

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