Командир ВСУ вывел Скабееву мощной речью

Командир ВСУ вывел Скабееву мощной речью1.1т Читати матеріал російською
На российском пропагандистском телевидении возник ажиотаж из-за яркой речи командира взвода 28 бригады ВСУ Виктора Егорова.
Свою четкую патриотическую позицию защитник Украины озвучил в интервью "24 каналу". Его бурное обсуждение устроила топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева на программе "60 минут" телеканала "Россия 1".
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