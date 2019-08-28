Командир ВСУ вывел Скабееву мощной речью

На российском пропагандистском телевидении возник ажиотаж из-за яркой речи командира взвода 28 бригады ВСУ Виктора Егорова.

Свою четкую патриотическую позицию защитник Украины озвучил в интервью "24 каналу". Его бурное обсуждение устроила топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева на программе "60 минут" телеканала "Россия 1".

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