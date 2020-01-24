Команда президента працює неефективно: соціолог про рейтинг Зеленського

Професор соціології Павло Кутуєв у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, чому знижується рейтинг президента України Володимира Зеленського.

"Для наших людей важливіша внутрішня політика. Хоча, безумовно, і геополітика є важливою. І це не лише картинка, тому що ті проблеми, з якими стикається Україна, їх не можливо вирішити без підтримки з боку наших партнерів. Я погоджуюся, що не треба Давос міфологізувати, уявляти, що Зеленський приїхав, поспілкувався і одразу полилися інвестиції. Давос – це одна з мільйонів цеглинок, з яких вибудовується успіх країни", - заявив Кутуєв.

Він додав, що на президента велика працює команда людей, але їх роботу соціолог оцінив як неефективну.

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