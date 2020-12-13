Колона пройшлася маршем по Хрещатику в Києві на підтримку білорусів

Мирослав Семенюк Відео 13:59, 13.12.2020
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