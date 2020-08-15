Колона десантників з прапорами ВДВ і біло-червоно-білим прапором вийшла на "Пушкінську"

Кирило Лютий Відео 18:43, 15.08.2020 Оновлено: 19:02, 15.08.2020
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