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14 листопада • оновлено в 17:15
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Коломойський закликав розірвати стосунки з МВФ і позичити гроші у Росії

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Мільярдер Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від допомоги Міжнародного валютного фонду.

Він запропонував замінити допомогу МВФ кредитами від Російської Федерації, повідомляє New Your Times.

"Ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Я думаю, що вони з радістю нам їх дадуть", – повідомив Коломойський.

При цьому таку заяву мільярдер зробив напередодні візиту місії МВФ в Україну.

"Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати. А ви, – Америка, – змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це", – резюмував Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

Пізніше економічний експерт Віктор Скаршевський заявив, що Україна може не повертати борги Міжнародному валютному фонду.

"Дефолти перед МВФ – досить часте явище. За останні 60 років (із 1959-го), 30 країн допустили 34 дефолти за кредитами МВФ", – зазначив він.

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