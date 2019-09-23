Коломойський проти Шустера: що встиг зробити телеведучий за 12 хвилин ефіру

Під час п'ятничного ефіру на ТРК "Україна" програми "Свобода слова з Савіком Шустером", участь в якому взяв телефоном Ігор Коломойський, прозвучало немло обопільних звинувачень. Однак, нас зацікавила одна деталь: скільки разів телеведучий політичного ток-шоу вимовив "Ігор Валерійович" протягом 12 хвилин ефіру.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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