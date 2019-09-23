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23 вересня • оновлено в 15:32
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Коломойський проти Шустера: що встиг зробити телеведучий за 12 хвилин ефіру

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Під час п'ятничного ефіру на ТРК "Україна" програми "Свобода слова з Савіком Шустером", участь в якому взяв телефоном Ігор Коломойський, прозвучало немло обопільних звинувачень. Однак, нас зацікавила одна деталь: скільки разів телеведучий політичного ток-шоу вимовив "Ігор Валерійович" протягом 12 хвилин ефіру.

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