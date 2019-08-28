Коломойський обіцяє розпуск нової ВР через рік

Через рік в Україні можуть відбутися нові позачергові вибори до Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю "Цензор" розповів український бізнесмен Ігор Коломойський, зазначивши, що з фракції "Слуги народу" в парламенті можуть піти народні депутати.

"Під ризиком виходу десь до 100 осіб. "Паршивими вівцями" будуть насамперед бізнесмени. Тоді через рік в Україні відбудуться нові вибори – даю свій прогноз. Тільки вже на базі повністю пропорційної системи", – повідомив він.

Підприємець також назвав основну причину дострокових виборів в Україні.

"Тільки одна – якщо "слуги народу" почнуть "зраджувати". А вони точно будуть "зраджувати", питання у масштабах. І це нормальний людський процес усвідомлення, навіщо ви прийшли в парламент", – зазначив він.

Коломойський пояснив, що нових нардепів буде складніше "прибити" спецслужбами й правоохоронними органами.

"Адже їх і немає за що зачепити, вони ж усі звідки? Перукарі? Або фотограф із весілля? Що йому пред'явити? Фотоапарат віднімемо? Ну що? Ось, припустимо, фотограф виграв у Богуслаєва (Вячеслв Богуслаєв, керівник "Мотор Січ"). Богуслаєва є чим зачепити? Є. А фотографа? Як він туди потрапив, цей фотограф? Не знаю. У той же час не можна всіх стригти під одну гребінку. Є група ризику, але багато "слуг народу" все-таки не за гроші зайшли, а з бажанням щось змінити, і це буде сильним фактором впливу", – додав він.

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