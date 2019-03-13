Коломойський хоче повернути Приватбанк: експерт пояснив, чи варто хвилюватися клієнтам

Експерт із фінансових питань Василь Горбаль зазначив, що розгляд у Господарському суді Києва справи, про повернення Приватбанку попереднім власникам, Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, не більш ніж інформаційний привід і запрошення до діалогу. Зокрема, за його словами, під час президентської компанії лунають заяви, про те, що після зміни влади в Україні можливий перегляд тих чи інших рішень.

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