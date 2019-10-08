Коллектори можуть чинити злочини проти громадян через брак законів: екс-депутатка

Народна депутатка VIII скликання Ірина Суслова прокоментувала роботу колекторів в Україні.

Вона заявила, що насправді це є величезною проблемою, тому що дійсно сьогодні в Україні є велика кількість "зареєстрованих" коллекторських організацій.

"Але в Україні немає закону, який роз'яснював би, що колектори - це така-то група і вони мають право, вони зобов'язані і подібні речі. Але за рахунок того, що це не врегульовано законодавством, це дає право діючому організаціям "вибивати гроші" з тих громадян, які винні доступними їм методами, які не протирічать діючому законодавству", - заявила Суслова.

Вони задіюють всі можливі способи, такі як психологічний тиск на знайомих, друзів, родичів, додала ексдепутатка.

"Я мала відношення до однієї жінки, яка брала невеличкий кредит. Цей кредит передали коллекторській фірмі, яка нарахувала збитки по кредиту, що в декілька разів перевищували сам кредит. А це Полтавсяка область, невеличке містечко. Вона почала виплачувати, але їй почали погрожувати, здійснювати тиск через величезне коло осіб, дзвонити родичам, на роботу до родичів і, на останок, вислали їй на телефон декілька фотографій і погрожували розповсюдити ці фотографії у соціальних мережах під профілями невістки та її дитини. Ці фотографії були змонтовані і мали порнографічний характер. Донці тієї жінки було 15 років, село невеличке і це не дозволить їм нормально жити із сусідами поряд. За 2 дні було проведена відповідна поліцейська операція, коллекторам віддали мічені гроші, а зловмисників заарештували", - заявила Суслова.

За її словами, поки це не врегульовано на законодавчому рівні, у зловмисників є можливості чинити злочини проти невинних громадян.

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