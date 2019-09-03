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3 вересня • оновлено в 13:17
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Колишній директор одеського гастроному оголосив себе ворогом Порошенко

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Колишній директор одеського гастронома, а нині американський бізнесмен Сем Кислін, називаючись близьким соратником президента США Дональда Трампа, оголосив Петру Порошенко війну.

Сем Кислін особистість легендарна і досить неоднозначна не тільки в Одесі, де його знали, як колишнього завідувача центральним гастрономом Семена Захаровича Кисліна. Ті одесити, які ходили до синагоги, як Семена Зусовіча Кислін, а в Нью-Йорку він був відомий як Семюель Кислін, найбільш удачливий з радянських емігрантів.

"Розкрити таємниці" п'ятого президента України Петра Порошенка колишній одесит вирішив чомусь не на американському або українському телебаченні, а в ефірі російського НТВ. Але, що цікаво, програма, в якій вийшло інтерв'ю з Кисліна, називається "Нові російські сенсації", назва якої, за дивним збігом обставин, схожа на програму ТВ-каналу 1 + 1, "Українські сенсації", де матеріали схожого характеру, які стосувалися Порошенко, виходили і виходять досить регулярно.

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