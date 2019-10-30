Коли запрацюють електронні лікарняні: коментар міністра Дмитра Дубілета

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет у прямому етері ObozTV прокоментував новини про запуск реєстру електронних лікарняних в Україні.

"Ми плануємо запустити цей процес в січні-лютому наступного року", - заявив міністр.

Проекти щодо оцифровування процесів, за словами Дубілета, запускаються не так швидко, як усім хотілося би, проте він висловив сподівання на те, що протягом наступних чотирьох місяців їм вдасться запустити пілоти щодо процесів із лікарняних в Україні.

"Ключова думка наступна - ти звертаєшся до лікаря, і, замість того, щоб на бланку щось випусувати, лікар заходить у просту систему, де пише, на який строк він видає лікарняний. Лікарняний надходить до вас через СМС, або лікар може роздрукувати лікарняний зі спеціальним кодом. І цей код можна буде передати іншим установам, які потім зможуть перевірити ваш лікарняний на валідність за допомогою даного коду. Це може відбуватись як в друкованому, так і в електронному вигляді. Тобто будь-хто, хто знає ваше прізвище та код, зможе зайти в систему та перевірити валідність лікарняного", - заявив Дмитро Дубілет.

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