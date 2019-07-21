Коли запрацює нова Рада: експерт спрогнозував дату

Політолог Сергій Толстов вважає, що що Верховна Рада України нового скликання може провести перше засідання 24 серпня на День незалежності.

"Узгодження другого туру президентських виборів тягнули до максимально можливої дати. Більше такого спектаклю вже не буде. Цілком очевидно, якщо Центральна виборча комісія захоче залишитися на своїх посадах, їм треба буде працювати по совісті", – заявив політолог.

На його думку, "чекати скликання першої сесії нового парламенту до 9 вересня також ніхто не буде".

"Скликання буде швидке – я думаю, під День незалежності. Оскільки готувати щось надзвичайно видовищне до свята часу вже не залишилося, можливо, крім урочистого засідання та святкового концерту, то перша сесія парламенту буде саме тією "фішечкою", яка буде прив'язана до Дня незалежності. Тоді збирається парламент і починає працювати", – зазначив Толстов.

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