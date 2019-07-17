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Антикорупційному суду України вже приготували 3600 справ

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Коли запрацює Вищий антикорупційний суд України (ВАСУ)?

Обговорюємо з гостем ефіру – юристом, засновником неурядової організації StateWatch Олександром Лємєновим.

Що потрібно зробити, щоб новий суд не загруз в лавині антикорупційних справ?

"У нас сьогодні їх передбачається 3600... Вдумайтеся. А зараз є 38 суддів, з яких 12 – апеляційна палата і 26 – перша інстанція. Між тим, це кримінальні справи. Вони розглядаються трійками. І не може бути так, щоб у складі першої інстанції або апеляції не було слідчих суддів. Тому що вони потрібні", – розповідає Лємєнов.

Тому, щоб суддів не засипали декількома десятками справ одразу, необхідно ухвалити зміни в закон про ВАСУ і чітко визначити сферу його дії, наголошує експерт.

Більше про очікування від Антикорупційного суду – в цьому випуску Підсумків.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Олександр Лємєнов 
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