Коли відбудеться "нормандська зустріч": прогнози експерта

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Анни Нитченко.

Він прокоментував, коли відбудеться наступна зустріч у нормандському форматі.

"Пан Пристайко напередодні говорив, що робота з підготовки до зустрічі у нормандському форматі не ведеться. Це з одного боку. А з іншого боку є заяви від нашого міністра оборони про те, що ми не можемо здійснити розведення, і що це політичний жест, який не має жодного значення для ситуації на фронті. І тут є ще один момент. Фактично після 9 грудня Україна неодноразово говорила про створення власної дорожної карти реалізації мінських угод, де безпекові пункти будуть іти першими. Але зараз ми не чуємо цього. І так само не відбувається те, чого було досягнуто на першій зустрічі. Не припинені обстріли і не відбувся обмін полонених всіх на всіх", - заявив Мусієнко.

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