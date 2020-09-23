Коли в Україні з’явиться вакцина від COVID-19: лікарка озвучила прогноз

Вакцина від коронавірусу виробництва України може бути готова до масового використання наприкінці 2021 року.

Такий прогноз під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV озвучила лікарка-імунологиня, докторка медичних наук Алла Волоха. "Якщо з’являться прототипи, ми маємо їх гарно дослідити, адже щоб вакцина могла бути запущена у виробництво, вона повинна пройти три фази дослідження", – пояснила вона.

За словами лікарки, цей процес триває щонайменше рік. "У ліпшому випадку третя фаза може пройти швидше, але все одно всі ці етапи мають бути дотримані, щоб ми були впевнені в тому, що вакцина імуногенна й безпечна", – наголосила вона.

Так, застосування української вакцини від COVID-19 може розпочатися наприкінці 2021 року. "Можливо, трошки раніше, але реально – такі терміни", – резюмувала лікарка.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні два інститути виграли державні гранти на створення власної вакцини від СOVID-19. Перші її прототипи можуть з'явитися через два-чотири місяці.