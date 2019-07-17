Коли в Україні викорінять корупцію: юрист дав невтішний прогноз

Юрист, засновник неурядової організації StateWatch Олександр Лємєнов – про статтю про незаконне збагачення і про те, коли в Україні нарешті викорінять корупцію.

Першу частину ефіру про очікування від Антикорупційного суду можна подивитися тут.

"Наслідки боротьби з корупцією ми побачимо через 5-10 років. Не раніше. Я не буду вводити в оману, я не політик", – каже Лємєнов.

І це лише за умови, що всі необхідні ініціативи запрацюють, уточнює юрист.

"Ми 30 років втратили. Ми нічого не робили. Стагнували. Можемо поговорити про СБУ, якщо вам цікаво. Такий пострадянський рудимент органу державної безпеки, який не займається тим, чим повинен – контртероризм і контррозвідка – а займається всім, чим завгодно. Кришує бізнес, тисне на бізнес, займається якимись ІТ-правопорушеннями тощо", – пояснює експерт.

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