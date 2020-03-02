Коли підвищать пенсії: експертка з питань соціальної політики

Членкиня Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (2014 -2019рр) Наталія Веселова відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала новини, що восени в Україні підвищать пенсії.

"Я думаю, що перенесення підвищення пенсій з березня 2020 року на осінь - це порушення закону. Адже рішення ВР прийняла ще у жовтні 2018 року. Тоді ми прийняли поетапне підвищення пенсій для пенсіонерів. І зараз це перенесення - це пряме порушення закону. Також мені не зрозуміла доля інших підвищень", - заявила Веселова.

Крім того, вона пояснила, у чому різниця між індексацією пенсій та плановим поетапним підвищенням пенсій для різних категорій громадян.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!