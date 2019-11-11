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11 листопада • оновлено в 14:00
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Коли Україна припинить імпорт електроенергії з РФ: прогнози експерта

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Експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев у прямому етері ObozTV прокоментував плани щодо закупівлі російської електроенергії Україною.

Він зазначив, що Герус не причетний до ринкового ціноутворення, чи до повернення Калуської ТЕЦ, чи до дозволу на імпорт електричної енергії.

"Це намагання якимось чином виправдатися за той крок, який засвідчив, що він не є рівновіддаленим від усіх фінансово-промислових груп впливу. Тобто тут я не бачу нічого. Коли він каже про зниження цін на електричну енергію, так це ж на бурштинському енергетичному острові знизилася ціна на 14%. При чому тут Україна? Взагалі знаєте, коли хтось намагається виправдатися замість того, щоб просто вибачитись, для мене це є не зрозумілим", – заявив Рябцев.

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Геннадій Рябцев
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