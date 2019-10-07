Коли держава відступає на власній території – це абсурд: розвідник

Ексголова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прокоментував розведення військ на Донбасі.

Бойовики, на його думку, будуть використовувати будь-які способи для посилення свої позицій. І те, що Україна має відвести війська із власної території, виглядає досить дивним.

"Фактичного перемир'я не було, постійно були обстріли. З одного боку має відбутись розведення військ, а з іншого боку ми практично втрачаємо суверенітет, ми відступаємо на своїй території, це для держави юридично абсурдна ситуація, тому у даній ситуації це розведення буде технічне, воно буде дуже складне, воно не буде виконуватись системно, я це передбачаю", - заявив Маломуж.

Крім того, українська армія створила потужні укріплення на території розмежування. Ми демонтуємо те, що можемо, а решта може дістатись бойовикам, додав колишній розвідник.

"Розкрию ще одну таємницю. Ми довгий час вели діалог зі США та іншими державами. Усі просили сформувати реальний механізм, із критичними аргументами,я кі спрацюють по Путіну. Їх напрацьовано 18. По-перше, це загроза глобальної війни для всього світу. Друге, це системне обмеження економічне, фінансове та енергетичне. А також потужний фінансовий ресурс президента РФ під контролем США. Поки не буде інтересу Європи, Китаю та США, ми не зможемо їх застосувати", - заявив Маломуж.

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