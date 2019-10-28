Колективна цькування: хто заробляє на знищенні хору ім. Верьовки

Засудження без доказів винності, колективне цькування як явище на робочих місцях було досліджено в Швеції ще на початку 1980-х. Така поведінка була названа "моббінгом" і характеризувалася як "психологічний терор", який включає "систематично повторюється вороже і неетичну ставлення одного або декількох людей, спрямоване проти іншої людини, в основному одного".

Сучасна російська практика демонструє нам інституційний моббинг, під яким розуміється моральне переслідування працівників з використанням таких інститутів, як атестація персоналу, кваліфікаційні іспити, розгляд службових суперечок.

Зазвичай спосіб мислення, при якому людина робить твердження, не посилаючись на серйозну аргументацію, і яка активно експлуатується для організації моббінгу, вчені назвали мотивованим міркуванням, коли людина вважає, що діє об'єктивно, підтримуючи кричущу несправедливість.

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