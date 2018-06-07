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Кольченко припинив голодування: названа причина

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Припинити голодування. Таке рішення прийняв засуджений у Росії український активіст Олександр Кольченко.

Він голодував із 31 травня на підтримку іншого політв`язня – українського режисера Олега Сенцова.

Причиною припинення акції підтримки став стан здоров`я. Кольченко дуже ослаб і навіть почав непритомніти.

За словами адвоката міжнародної правозахисної групи Агора Андрія Лепьохіна, у засудженого впав рівень цукру в крові, а вага знизилася до 54 кг.

Раніше Кольченко говорив, що триматиметься, поки вистачить здоров`я.

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Теми
Російсько-український конфліктУкраїнські політв'язні в Росії
Особи
Олександр КольченкоОлег Сенцов
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