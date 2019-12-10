Коболєв є токсичним не лише для українського суспільства: експерт з ринку нафтопродуктів

Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував зустріч Зеленського та Путіна та її можливі результати щодо транзиту російського газу через українську ГТС.

"За офіційною інформацією досить важко щось говорити, але варто звернути увагу на те, що на переговори з боку України приїхав не Коболєв, а Вітренко. Я так думаю, що це було зроблено навмисно, адже пан Коболєв є токсичним не лише для українського суспільства своєю зарплатою в мільйони гривень, але також він є токсичним і для Газпрому, адже у нього є матеріальна конкретна зацікавленість у виконанні рішень Стокгольмського арбітражу", - заявив Косянчук

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!