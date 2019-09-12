Кнопкодави нової ВР: хто вони і чому так роблять

Народні депутати від партії "Слуга народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук пояснили, чому голосували у Верховній Раді за своїх колег.

Про це політики розповіли на засіданні парламенту у четвер, 12 вересня.

Зазначимо, що на випадок кнопкодавства вказала нардепка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, яка зажадала від глави ВР Дмитра Разумкова вжити відповідних заходів до порушників.

На вимогу спікера нардепи дали пояснення, чому голосували за колег.

"Це був турборежим. Помилково, але я голосував, як підказували душа і серце. Як покарання готовий віддати місячну зарплату на благодійність", – розповів Литвиненко.

Копачук також підтримала свого однопартійця, пообіцявши перевести місячну зарплату в благодійні фонди.

"Для мене це урок на все життя", – повідомила нардепка.

А от найперший народний депутат нової Верховної Ради, який публічно попався на кнопокдавстві, парламентарій-мажоритарник Олександр Ковальов погрожував журналісту, який зняв порушення.

Про це повідомив у Facebook рух "Чесно", в кадр якого потрапив депутат.

"Сьогодні ми зловили першого кнопкодава й опублікували новину про це. Після цього депутат-мажоритарник Олександр Ковальов підійшов у кулуарах до наших журналістів, почав питати місце їх народження. Потім сфотографував нашого Олександра Саліженка на свій телефон і відправив фото комусь у месенджері", – відзначили активісти.

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