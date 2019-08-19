Кнопка безпеки: нововведення у парках Києва

В столиці України за останні кілька років кардинально змінились парки. Одним із зразків паркової культури міста Києва є парк "Наталка", що знаходиться на Оболоні.

Саме туди завітав репортер OBOZREVATEL, щоб на власному досвіді перевірити як працює кнопка "екстреної допомоги", яка з'явилась у цьому парку. Він зазначив, що за останні роки у Києві відбулися кардинальні зміни у більше ніж 25 об'єктах. У парку "Наталка" ці зміни є найпомітнішими. Там перестелили доріжки, встановили камери, оновили освітлення та урни, а також встановили кнопки "екстреного виклику патрульної поліції". Їх розмістили на ліхтарних стовпах. Згори на коробках знаходяться червоні мигалки.

Тепер для виклику поліцейського потрібно лише натиснути на кнопку та мікрофоном, який знаходиться у самій червоній коробці, повідомити оператору про причину виклику.

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