Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Кнопка безпеки: нововведення у парках Києва

61 Читати матеріал російською

В столиці України за останні кілька років кардинально змінились парки. Одним із зразків паркової культури міста Києва є парк "Наталка", що знаходиться на Оболоні.

Саме туди завітав репортер OBOZREVATEL, щоб на власному досвіді перевірити як працює кнопка "екстреної допомоги", яка з'явилась у цьому парку. Він зазначив, що за останні роки у Києві відбулися кардинальні зміни у більше ніж 25 об'єктах. У парку "Наталка" ці зміни є найпомітнішими. Там перестелили доріжки, встановили камери, оновили освітлення та урни, а також встановили кнопки "екстреного виклику патрульної поліції". Їх розмістили на ліхтарних стовпах. Згори на коробках знаходяться червоні мигалки.

Тепер для виклику поліцейського потрібно лише натиснути на кнопку та мікрофоном, який знаходиться у самій червоній коробці, повідомити оператору про причину виклику.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...