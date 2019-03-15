Книга скарг: чому Джон Кеннеді не включив її в закон про захист прав споживачів в США

Книга скарг: чому Джон Кеннеді не включив її в закон про захист прав споживачів в США98Читати матеріал російською
День захисту прав споживачів - свято родом із США. Там його відзначають вже майже 60 років - з того дня, коли 15 березня 1962 року президент країни Джон Кеннеді у своєму зверненні до Конгресу дав визначення поняття "споживач" і виділив чотири основних права споживача. Про "книгу скарг і пропозицій" він тоді нічого не казав.
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