Книга скарг: чому Джон Кеннеді не включив її в закон про захист прав споживачів в США

День захисту прав споживачів - свято родом із США. Там його відзначають вже майже 60 років - з того дня, коли 15 березня 1962 року президент країни Джон Кеннеді у своєму зверненні до Конгресу дав визначення поняття "споживач" і виділив чотири основних права споживача. Про "книгу скарг і пропозицій" він тоді нічого не казав.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!