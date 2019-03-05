КМДА звернулася до прокуратури: Obozrevatel News о 12:00 від 05.03.2019

КМДА звернулася до прокуратури

КМДА звернулася до прокуратури щодо протиправних дій окремих учасників акції Першого березня, що відбулася у колонній залі мерії. У прес-службі КМДА кажуть: до звернення додали і повний відеозапис подій того дня.

"Віконні" шахраї з-за кордону промишляли Одещиною

Українців обкрадали закордонні шахраї. Їх викрили в селі Чорноморське на Одещині. В будинки залазили через старі вікна. Коли їх упіймала поліція, непрохані гості встигли привласнити 3000 гривень, 200 доларів та смарт-годинник. Тепер їм загрожує в’язниця - до шести років.

США та Китай за крок до економічного примирення

Сполучені Штати та Китай готуються припинити економічну війну. Обидві країни зараз на фінальній стадії укладання нової торговельної угоди. Пекін пропонує знизити мита на американську сільсько-господарську та хімічну продукцію, а також на товари автопрому. Зі свого боку Вашингтон може зняти майже всі обмеження на китайську продукцію.

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