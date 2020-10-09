Ключове питання децентралізації – справедливе самоврядування

Obozrevatel, В'ячеслав Буткалюк Відео 19:30, 9.10.2020
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