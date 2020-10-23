Кліп за мільйон переглядів, - обіцяє Сергій Мироненко

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  • Український співак Сергій Мироненко презентував нові версії пісні «З тобою»

  • Артист разом із своїм колективом поновить тур Україною після завершення карантину

  • Сергій Мироненко розповів коли з’явиться відео до Remix версії пісні «З тобою»

Якщо Remix версію пісні "З тобою" прослухає мільйон українців у youtube, Сергій Мироненко пообіцяв одразу відзняти кліп.

Це співак озвучив в ефірі проекту TheGuest на телеканалі OBOZREVATEL. Також вокаліст поділився роздумами про "мистецтво на карантині" і розповів чому давно відома пісня отримала дві нові версії

The Guest