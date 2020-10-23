Кліп за мільйон переглядів, - обіцяє Сергій Мироненко
Український співак Сергій Мироненко презентував нові версії пісні «З тобою»
Артист разом із своїм колективом поновить тур Україною після завершення карантину
Сергій Мироненко розповів коли з’явиться відео до Remix версії пісні «З тобою»
Якщо Remix версію пісні "З тобою" прослухає мільйон українців у youtube, Сергій Мироненко пообіцяв одразу відзняти кліп.
Це співак озвучив в ефірі проекту TheGuest на телеканалі OBOZREVATEL. Також вокаліст поділився роздумами про "мистецтво на карантині" і розповів чому давно відома пісня отримала дві нові версії