Климпуш-Цинцадзе: Україні розпочалась неофіційна вакцинація

Тетяна Гайжевська Відео 19:39, 1.02.2021

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявила, що в законопроєкті про народовладдя "закладено шизофренію". Зокрема, вона навела низку статей документу, що входять в протиріччя із Конституцією країни.

Нардепка також повідомила, що фракція готує законодавчу ініціативу, що унеможливлюватиме закупівлю вакцини від коронавірусу російського виробництва. За непідтвердженою інформацією, "деякі люди з Києва" таємно вакцинувалися від COVID-19.

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