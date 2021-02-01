Климпуш-Цинцадзе: Україні розпочалась неофіційна вакцинація

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявила, що в законопроєкті про народовладдя "закладено шизофренію". Зокрема, вона навела низку статей документу, що входять в протиріччя із Конституцією країни.

Нардепка також повідомила, що фракція готує законодавчу ініціативу, що унеможливлюватиме закупівлю вакцини від коронавірусу російського виробництва. За непідтвердженою інформацією, "деякі люди з Києва" таємно вакцинувалися від COVID-19.