Клімкін: режиму Путіна немає місця в новому світі

Тетяна Гайжевська Відео 11:22, 28.01.2021 Оновлено: 12:27, 28.01.2021

Міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявив, що під час першої телефонної розмови президент США Джо Байден говорив с президентом Росії Володимиром Путіним з позиції сили – про це свідчать його головні тези. За нового керівництва Україна і США матимуть інші відносини "за атмосферою та змістом", спрогнозував дипломат.

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