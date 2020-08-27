Клімкін назвав умову прориву в питанні Донбасу

Прорив у питанні війни на Донбасі найближчим часом можливий лише за умови, що це вигідно президенту РФ Володимирові Путіну.

Таку думку в бліцінтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Для Путіна критично, яку позицію займе наступна адміністрація Сполучених Штатів. Тому якісь прориви найближчим часом можливі тільки тоді, коли вони будуть вигідні Путіну, який очікує на цей контекст американських виборів", – наголосив ексміністр.

Зважаючи на це, він спрогнозував, що наступна зустріч президента України з президентом Росії, а також зустріч "нормандської четвірки", якщо такі відбудуться до виборів у США, не матимуть результату.

Водночас ексміністр звернув увагу на анонсовану МЗС України і Німеччини зустріч міністрів закордонних справ в "нормандському форматі". "Я дуже сподіваюся, що якщо така зустріч буде, то вона буде з конкретним порядком денним і з конкретними результатами", – сказав він.

Повну версію бліцінтерв’ю з Павлом Клімкіним скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що зустріч радників глав держав у "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, ймовірно, відбудеться на початку вересня.

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