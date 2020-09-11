Клімкін: інспекція на Донбасі – провокація Кремля нового типу

Ініціатива щодо інспекції позицій ЗСУ на Донбасі є провокацією Росії нового типу.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Ця інспекція, яка була погоджена на території, контрольованій нами – це більше, ніж банальна провокація. Це класична провокація, яка є, якщо хочете, провокацією нового типу", – заявив він.

За словами дипломата, мета цієї провокації – змусити українську сторону йти на подальші поступки в ситуації, коли припинення вогню на Донбасі має особливе значення напередодні місцевих виборів.

"Вся логіка цієї провокації – зробити Донецьк і Луганськ фактично стороною процесу в плані безпеки, а безпека абсолютно критична. Спочатку починаємо розмову стосовно питань безпеки, потім Кремль дотисне щодо їх визнання, легітимізації, а потім – початок федералізації", – пояснив Клімкін логіку дій Кремля.

Повну версію бліцінтерв’ю з Павлом Клімкіним скоро читайте на OBOZREVATEL .

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