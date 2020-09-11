Клімкін: інспекція на Донбасі – провокація Кремля нового типу

Ініціатива щодо інспекції позицій ЗСУ на Донбасі є провокацією Росії нового типу.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Ця інспекція, яка була погоджена на території, контрольованій нами – це більше, ніж банальна провокація. Це класична провокація, яка є, якщо хочете, провокацією нового типу", – заявив він.

За словами дипломата, мета цієї провокації – змусити українську сторону йти на подальші поступки в ситуації, коли припинення вогню на Донбасі має особливе значення напередодні місцевих виборів.

"Вся логіка цієї провокації – зробити Донецьк і Луганськ фактично стороною процесу в плані безпеки, а безпека абсолютно критична. Спочатку починаємо розмову стосовно питань безпеки, потім Кремль дотисне щодо їх визнання, легітимізації, а потім – початок федералізації", – пояснив Клімкін логіку дій Кремля.

Повну версію бліцінтерв’ю з Павлом Клімкіним скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL:

9 вересня на терміновому засіданні ТКГ Україна погодилася проінспектувати разом із представниками координатора від ОБСЄ ділянку позицій Збройних сил України біля населеного пункту Шуми в Донецькій області.

10 вересня в Офісі президента України повідомили, що інспекція тимчасово скасовується.

Ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай заявив, що Тристороння контактна група не має повноважень на ухвалення рішень про військові інспекції позицій Збройних Сил України на Донбасі.

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