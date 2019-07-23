Кличко відсторонив керівництво Святошинського дитячого будинку-інтернату

Більше так! не буде, - сказав мер Києва Віталій Кличко і відсторонив керівництво Святошинського дитячого будинку-інтернату, призначивши службове розслідування.

Спілкуючись з пресою очільник столиці пояснив, що у 2015 році КМДА та Мінсоцполітики підписали Меморандум щодо реалізації проекту з реформування дитячих інтернатних закладів за кошти Світового банку. Інтернат мали реформувати у Комплекс "СОЦІАЛЬНЕ МІСТЕЧКО". Але всі ці роки керівництво закладу не змогло знайти комунікацію між батьками, трудовим колективом, та Міністерством соціальної політики. А гроші, які виділяв Світовий банк на ремонти та поліпшення умов виховання дітей, на що витрачені- не зрозуміло.

Не школа а тюрма, - так вихованці будинку-інтернтату у святошинському районі відгукуються про своє постійне місце проживання та навчання.

Використання дитячої праці, залякування директором педагогів, звільнення їх з роботи, погіршення умов для дітей, жахливий стан приміщень, - все це про заклад системи соціального захисту, де діти, підлітки з вадами розумового і фізичного розвитку та психічними розладами мали б отримувати освіту та притулок. Їх батькам увірвався терпець, вони вимагають владу звернути увагу на дітей та захистити їх інтереси.

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