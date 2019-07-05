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Кличко: у Києві активно ремонтують двори та міжквартальні проїзди

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У Києві триває активна фаза капітальних ремонтів асфальтного покриття в дворах та міжквартальних проїздах. В цьому році місто виділило півмільярда гривень на відновлення та благоустрій прибудинкових територій.

"Ми комплексно підходимо до цього питання і зараз перекладаємо всі мережі, які знаходяться тут які вже у дуже втомленому стані, після цього іде благоустрій закатка асфальту благоустрій територій", — говорить київський міський голова Віталій Кличко.

Двір між будинками 1А, 3 та 5 на проспекті Свободи. За останніх два роки на цій аварійній ділянці відбулося 18 пошкоджень. Аби не витрачати гроші на аварійні виклики, тут перекладають понад півкілометра мережі центрального опалення та гарячого водопостачання. А на проспекті Правди, 17 та 17А тривають роботи з асфальтування двору та проїзду, площею майже 2 квадратні кілометри, облаштовують нові тротуари.

"На Подільський район, в якому зараз ми знаходимось 55 млн грн виділено. І ці роботи зараз вже будуть закінчуватись", — говорить Кличко.

За словами міського голови відремонтувати всі двори і проїзди одномоментно - неможливо. На це потрібен час і великі кошти. Але у КМДА роблять все, щоб не збавляти взятих темпів з оновлення інфраструктури.

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