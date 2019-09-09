Кличко та Курц: Австрія і інші члени ЄС продовжать підтримку України 204

Стабільність та безпека в Європі залежать від того, чи зможе Україна відстояти свою незалежність, захистити разом з ЄС принципи міжнародного права та спільні демократичні цінності, - про таке Мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з головою Австрійської народної партії Себастьяном Курцом.

За інформацією прес-служби мера під час зустрічі обговорювались нові виклики, які стоять перед Україною після останніх президентських і парламентських виборів, а також поточна та подальша співпраця між Україною та Австрією.

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