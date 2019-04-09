Кличко пробіг 10 км у Kyiv Halt Marathon

Підлітки, дорослі, молоді батьки з дітьми, спортсмени-дилетанти та професійні атлети; цими вихідними у Києві бігли всі. Загалом 13 тисяч бігунів із 57 країн світу. І це новий рекорд для Kyiv Halt Marathon.

Підтримку міста організатори відчули не лише на рівні КМДА чи багатотисячної армії вболівальників. Захід підтримав особисто Мер Києва і взяв участь у забігу на 10 кілометрів.

"Коли в Києві є спортивний мер, місто має бути також спортивним. Тому ми відкриваємо стадіони, спортивні майданчики, робимо все аби спортивна інфраструктура у Києві розвивалась. Здоровий спосіб життя, здоров’я – це найцінніше що у нас є. Займайтесь спортом, я зараз як міський голова роблю все, щоб такі змагання проходили в нашому місті", — заявив голова КМДА Віталій Кличко

Київський марафон другий рік поспіль отримує відзнаку Асоціації міжнародних марафонів. Також популярності спортивній події додають благодійні заходи, які традиційно проходять в рамках Kyiv Halt Marathon. Цього разу кошти збирали на підтримку проектів 14-ти благодійних фондів. Маршрути забігів проходили вздовж Дніпра, а старт і фініш спортсменів розташовувались на Контрактовій площі. Призовий фонд 9-го Київського марафону склав 703 тисячі гривен.

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