Кличко привітав випускників, які гуляють на пішохідному мосту

Кличко привітав випускників, які після лінійок пішли гуляти оновленими парками столиці. Відвідувачі парку “Володимирська гірка”, і дорослі, і діти, тут знайшли для себе зони для відпочинку.

Мер Києва Віталій Кличко і сам знову пройшовся новим велосипедно-пішохідним мостом і оглянув скляні елементи покриття, що зараз тимчасово огороджені

"Нажаль, багато вандалів, ми поклали таку плівку, яку там розбивали, але зараз працюємо над тим щоб плита була броньована. Кожен зможе вже ходити по цим, таким чудовим об’єктам, де ти можеш на 20-30 метрів вниз подивитись", — зазначив київський міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо: через день після відкриття пішохідно-велосипедного мосту з'явилися тріщини на змінному шарі скло-плівки, яка захищала прозору підлогу від подряпин. Основне ж - гартоване скло елементів мосту - не постраждало. Але популярності мосту це не завадило, з кожним днем туристичний маршрут від “Володимирської гірки” до Арки дружби народів проходять тисячі киян і гостей столиці.

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