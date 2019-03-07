Кличко на з’їзді Австрійської народної партії

"Єдність позицій ЄС та Австрії, щодо санкцій, відіграє важливу роль в боротьбі з російською агресією", – про це мер Києва Віталій Кличко заявив на з‘їзді Австрійської народної партії, взяти участь у якому Кличка запросив Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц.

Віталій Кличко зазначив, що у Європі дійсно складні часи, але однозначно Україна не повинна зникати з порядку денного. "Я переконаний, що інтеграція однієї з найбільших країн Європи в ЄС, до Європейської родини, є стратегічним питанням для всієї Європи", – зазначив мер Києва.

Віталій Кличко також зауважив, що Угода про Асоціацію з ЄС є сьогодні найкращою програмою реформ і перетворень, які повинна втілити Україна

"Ми обговорюємо питання України, співробітництва, інвестицій, політичного напрямку підтримки Австрії, прагнення України бути частиною Європейської родини", – заявив Віталій Кличко.

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц висловив підтримку Україні і її європейським прагненням. Та подякував Віталію Кличку за його зусилля у впровадженні європейських принципів і цінностей. З‘їзд, відбувся в австрійському місті Клагенфурт-ам-Вертерзе.

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