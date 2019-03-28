Кличко: LED-освітлення дозволяє економити близько 30% на сплаті за електроенергію

Сучасне освітлення - це і безпека руху, безпека на вулицях, і економія для міського бюджету - так вважає влада столиці. Задля цього у Києві масштабно оновлюють зовнішнє освітлення вулиць, проспектів, парків та скверів.

"Споживання електроенергії у нас зменшилось майже вдвічі; в цьому році ми маємо зробити проспект Перемоги, вулицю Гетьмана, Червонозоряний бульвар, зараз Валерія Лобановського і так далі. Гарантія на світильники — 10 років або 100 тисяч годин", — говорить директор КП "Київміськсвітло" Володимир Круценко.

Якість нового освітлення мер міста перевірив на прикладі бульвару Верховної Ради. Тут старі і малоефективні ртутні та натрієві світильники замінили на світлодіодні. Всього їх 185. Замінили також 92 опори зовнішнього освітлення. Комплексне встановлення світлодіодних світильників – недешеве, але витрати виправдані, - каже Віталій Кличко.

"Тільки в минулому році ми зекономили 11 млн гривень на новому освітленні. В цьому році ми збільшили більше ніж в двічі, 700 млн гривень виділено на освітлення нашого міста", — повідомив голова КМДА Віталій Кличко.

Цього року у КМДА запланували виконати капремонт зовнішнього освітлення на 150-ти об’єктах столиці.

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