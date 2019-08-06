Кличко: куренівський парк - одна з найбільших паркових зон столичного подолу

Кличко: куренівський парк - одна з найбільших паркових зон столичного подолу79
Приїхали в оновлений Куренівський парк, де на честь відкриття автомістечка дорослі поліцейські передавали навички юній зміні.
Головна дорога, пішохідний переїзд, рух по колу, - у новому авто містечку діти можуть вивчати правила дорожнього руху, в ігровій, а головне - безпечній формі!
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