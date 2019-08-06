Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Кличко: куренівський парк - одна з найбільших паркових зон столичного подолу

79

Приїхали в оновлений Куренівський парк, де на честь відкриття автомістечка дорослі поліцейські передавали навички юній зміні.

Головна дорога, пішохідний переїзд, рух по колу, - у новому авто містечку діти можуть вивчати правила дорожнього руху, в ігровій, а головне - безпечній формі!

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини