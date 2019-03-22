Кличко дав місяць на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ

Минулої суботи стартували загальноміські толоки, що триватимуть до кінця квітня. За суботу в Києві прибрали та вивезли понад три тисячі кубометрів сміття, майже із сотні локацій — парків, скверів, дворів. Але наша знімальна група переконалась – проблема з сміттям переважно не на комунальних землях. Сміттєзвалища з’являються на занедбаних територіях, які знаходяться в оренді і не підпорядковуються комунальним підприємствам міста

Усі стихійні звалища чи накопичення сміття після зими мають бути ліквідовані. На це мер міста Віталій Кличко дав головам районних адміністрацій один місяць.

"У кожного глави району є такі місця подібні: і в Дарницькому, і в Деснянському, і в Голосієво. Є місяць для того, щоб навести порядок", — заявив голова КМДА Віталій Кличко.

Окрім вулиць міста, парків та скверів, голови районів отримали завдання навести лад з орендованими землями. Якщо ті в занедбаному стані і перетворюються на смітники - позбавляти підприємця прав оренди. Якщо ж орендарі готові навести лад, місто допоможе з технікою і сприятиме прибиранню територій.

"Будемо наводити порядок з залученням комунальних підприємств району. А також запропонуємо бізнесу який поряд веде бізнес також щоб він взяв участь в наведенні порядку на цій території" — говорить голова Дніпровської райадміністрації Петро Онофрійчук.

Окрім ось таких виїзних нарад, у столиці працює близько сотні інспекторів з благоустрою. Їхня робота – контроль за дотриманням порядку. Сума штрафу за порушення благоустрою складає від 340 до 1700 гривень. Хто не хоче прибирати — буде наповнювати бюджет столиці. Але в КМДА кажуть, аби наповнення були відчутними і діяли як запобіжник для порушників, розмір штрафів потрібно змінити, значно збільшити.

"Але це питання наших міст; ми розуміємо що окрім того що потрібно підняти штрафи з точки зору децентралізації адміністративного кодексу, — говорить народний депутат України Дмитро Білоцерковець. — З точки зору адміністративних правопорушень ми маємо віддати можливість підняття штрафів міським радам".

Також мер столиці звернувся до усіх обслуговуючих організацій - керуючих компаній, ОСББ, ЖБК, комерційні ЖЕКів — впорядкувати прибудинкові території.

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