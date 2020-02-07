Містяни не голосуватимуть за мера, який робить адекватні обіцянки: проектувальник

Проектувальник, урбаніст Дмитро Макогон у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Анни Нитченко.

Він прокоментував розвиток міста Києва, появу нових розв'язок та боротьбу із заторами.

"Будувати розв'язки за містом - це правильно. Це підвищує безпеку на дорогах. Це правильно. Неправильно - коли будуються розв'язки у центрі міста", - заявив Макогон.

За його словами, життя біля великих розв'язок робить міста менш комфортними. Він навів приклад китайського Шанхаю, де є багаторівневий рух автівок, але, на його думку, комфортність життя у такому місті на дуже низькому рівні.

"Місто - це для людей, а не для автівок. І потрібно розвивати якість життя людей, а не робити місто для автомобілів", - зазначив експерт.

"Я для себе зробив висновок, що це просто відсторонений від реальності проект (Генплан міста Києва - ред.). Ну послухайте: 100 розв'язок і 4 нові мости через Дніпро. Це просто генплан, який переписується з року в рік і не виконується. Таке враження, що його писали люди, які далекі від реальності. Справа в тому, що для того, щоб переобратись в Україні, ти маєш говорити популярні речі, заявляти якісь неадекватні цілі. А якщо ти почнеш казати про реальність, наприклад, що ми не будемо будувати розв'язки, тому що у нас немає на це коштів, а натомість ми будемо купувати нові автобуси та тролейбуси, то власники автівок відчують загрозу своєму комфорту і не будуть за такого мера голосувати", - заявив Макогон.

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