Ківа ''рукоблудив'' прямо у ВР: деталі скандалу

Дівчина, через яку нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива потрапив у інтимний скандал, виявилася українською моделлю з Одеси.

Про це стало відомо після того, як політик "засвітив" номер співрозмовниці, при цьому уточнивши, що вона має певне відношення до конкурсів краси. Пізніше з'ясувалося, що дівчину звуть Юлія Панкратова, передає tk.media.

В її профілі на сторінці соцмережі Facebook зазначено, що дівчина займається організацією конкурсів, а також пов'язана з модельним бізнесом. Одеситка вказала і той факт, що зараз "без пари".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кива потрапив у скандал, заявивши з екрану телевізора, що буде боротися проти України та її народу.

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