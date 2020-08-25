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25 серпня • оновлено в 20:28
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Ківа і Ширяєв заявили про збройний напад активістів Нацкорпуса

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Автор
Борис Бондар Борис Бондар
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