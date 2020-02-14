Китай заявив про ефективний спосіб лікування коронавірусу

Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував інформацію про те, що китайські лікарі ефективно застосували переливання плазми крові тих, хто одужує від коронавірусу, тяжко хворим, чим врятували вже кілька десятків життів.

"Можу сказати, що це не новий спосіб. Ми знаємо його вже більше 50 років, і при багатьох інших хворобах ми його використовуємо. Якщо немає жодного іншого способу лікування, якщо немає інших ліків, то цей спосіб є ефективним, адже під час переливання антитіла до вірусу потрапляють у кров хворого. На скільки це працює для коронавірусу, я не знаю, але такий метод може бути ефективним", - заявив Жигарєв.

Він також прокоментував заяви ВООЗ, що дві третини населення планети вже можуть бути інфіковані цим вірусом.

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