Китай оголосить Казахстан своєю сферою впливу: аналітик розповів про причини програшу Кремля

Аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич зауважив, що східна політика Казахстану містить як формальні, так і неформальні домовленості з Іраном і Китаєм. І Нурсултан Назарбаєв, який облишив посаду президента, звів нанівець неформальні домовленості, і тепер, без цих зобов'язань, політику Казахстану будуть називати красивими словами – "новий курс".

Тишкевич не виключає,що формально проросійська риторика у нового керівництва залишиться, проте, він не виключає, що Казахстан стане першою державою у світі, про яку Китай офіційно заявить, "Це – наша сфера впливу, ми йдемо сюди!".

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