Є що подивитися: чому варто поїхати в Кишинів
51
Кишинів – це не лише столиця Молдови, але й найбільше її місто.
Як і кожна столиця, Кишинів має свою візитівку. Це Арка Перемоги та кафедральний собор Різдва Христового. Чим ще живе столиця Молдови та що пропонує туристам – розповів і показав мандрівник Олександр Максименко.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Огляд: Мандри" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы